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Президент провел кадровые перестановки
07.12.2017 15:07 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко 7 декабря согласовал назначения 15 человек на новые должности: это послы в Аргентину, Уругвай, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и ЮАР, а также замминистры, главы исполкомов и вузов.
Об этом сообщает
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай Владимира Астапенко.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия - Александра Сидорука.
Президент также согласовал другие назначения.
Сергей Редюк становится главой администрации Советского района Гомеля;
Дмитрий Лебедь - главой администрации Центрального района Гомеля;
Сергей Савицкий - председателем Узденского райисполкома;
Сергей Кулагин - председателем Горецкого райисполкома;
Леонид Батяновский - генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);
Алина Корбут - ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;
Ирина Китурко - ректором учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
Андрей Картун - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Андрей Хмель - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Иван Смильгиня - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;
Михаил Мирончик - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;
Геннадий Гребнев - членом Витебского облисполкома.
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Александр Лукашенко 7 декабря согласовал назначения 15 человек на новые должности: это послы в Аргентину, Уругвай, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и ЮАР, а также...
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