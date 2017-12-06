Президент провел кадровые перестановки

Александр Лукашенко 7 декабря согласовал назначения 15 человек на новые должности: это послы в Аргентину, Уругвай, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и ЮАР, а также замминистры, главы исполкомов и вузов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай Владимира Астапенко.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия - Александра Сидорука.

Президент также согласовал другие назначения.

Сергей Редюк становится главой администрации Советского района Гомеля;

Дмитрий Лебедь - главой администрации Центрального района Гомеля;

Сергей Савицкий - председателем Узденского райисполкома;

Сергей Кулагин - председателем Горецкого райисполкома;

Леонид Батяновский - генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);

Алина Корбут - ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Ирина Китурко - ректором учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;

Андрей Картун - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Андрей Хмель - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Иван Смильгиня - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;

Михаил Мирончик - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;

Геннадий Гребнев - членом Витебского облисполкома.