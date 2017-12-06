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Лукашенко рассказал о готовности сдувать пыль с чиновников
07.12.2017 15:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в четверг о том, при каких условиях он готов сдувать пыль с государственных служащих.
Президент в четверг обсудил строительство нового клинического медицинского центра в Ждановичах, который ряд СМИ назвали "президентским". Впрочем, Лукашенко заявил: обслуживаться в центре смогут не только чиновники, но и простые граждане.
© Sputnik / Виктор Толочко
Центр — для народа
"Я подчеркиваю: по обслуживанию нашего населения, не только, как пишут или рассуждают, чиновников или государственных служащих, хотя не без этого", — заявил Лукашенко.
Рассказал президент и о том, почему было принято решение строить этот центр. Бывшие руководители Мингорисполкома рассказывали президенту о планах по строительству "огромной больницы" — из-за нехватки площадей.
"Стоимость этой больницы колебалась от 300 до 500 млн евро в зависимости от оборудования. Конечно, таких денег в государстве сегодня нет. Дешевле она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо. Скупой платит дважды", — обратил внимание президент.
Тогда Лукашенко и решил передать Минску Республиканский клинический медицинский центр. В нем обслуживаются около 17 тысяч человек, в том числе шесть тысяч госслужащих. Тогда же решили возвести небольшой медцентр.
Большая экономия и возможность платных услуг
"Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро. Вот и вся конспирология этого вопроса. Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом (в основном он там останется)", — отметил президент.
© Фото: пресс-служба президента РБ
Глава государства отметил, что стояла задача по созданию "суперсовременной больницы". Планируется, что обслуживаться там будут три-четыре тысячи госслужащих, а также обычные граждане. Прийти в него можно будет и на платной основе.
"Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?" — высказался Лукашенко.
При каком условии с чиновников будут сдувать пылинки?
Президент напомнил о том, что отдельные поликлиники есть и у силовых структур, в которые также можно прийти на платной основе, если "возникли сомнения" в своей больнице.
"Скажу прямо: я готов со всех вас пыль сдувать, а не только лечить, лишь бы вы только эффективно работали для государства. Еще такую больницу построим — только работайте честно, открыто и принципиально, чтобы государство процветало", — призвал президент госслужащих.
Такие медицинские центры в будущем хотят открыть в каждой области, а приглашать туда готовы самых перспективных и талантливых врачей.
Готова новая больница в Ждановичах должна быть до конца этого года. Президент уже заявил о своем желании посетить объект после его сдачи.
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Обслуживаться в новом медцентре в Ждановичах должны не только чиновники, но и обычные граждане - это решение президента.
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