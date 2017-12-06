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МИД будет работать по-новому – Лукашенко обозначил "приземленный" курс

07.12.2017 16:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. Работа Министерства внутренних дел Беларуси будет переформатирована в соответствии с "приземленным" курсом, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

МИД будет работать по-новому – Лукашенко обозначил "приземленный" курс
© Sputnik / Виктор Толочко
Кадровый четверг: президент назначил новых послов и чиновников

Глава государства принял 7 декабря ряд кадровых вопросов, в том числе назначил новых послов в Аргентине и ЮАР.

"Пришло время еще раз пересмотреть эту нашу стратегию. Надо исходить из того, что сегодня есть, но ориентироваться на перспективные направления ", – цитирует Лукашенко БелТА.

Президент отметил, что в государствах, с которыми у Беларуси есть перспективы торговли, республика будет наращивать свое присутствие в дипкорпусах.

"То есть такой вот приземленный курс в ближайшее время", – подчеркнул белорусский лидер, добавив, что переформатирование работы белорусского МИДа произойдет – соответствующие задачи уже поставлены министру Владимиру Макею.

Такое решение Лукашенко объяснил невысокой эффективностью работы отдельных посольств, хоть там и работает большой штат. При этом глава государства подчеркнул, что в некоторых странах Беларуси нет необходимости содержать представительство с десятком дипломатов – иногда можно обойтись просто послом с помощником.

 
Теги: Минск
 
 
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В некоторых странах Беларуси нет необходимости содержать представительство с десятком дипломатов – иногда можно обойтись просто послом с помощником.

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