Песков назвал Путина самым сильным кандидатом

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Действующий президент РФ Владимир Путин, объявивший накануне о своем участии в выборах главы государства в марте будущего года, является самым сильным кандидатом на этот пост, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

6 декабря Путин посетил Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. В ходе общения с сотрудниками предприятия он объявил, что примет участие в президентских выборах .

"Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, не доступен для остальных кандидатов", — сказал Песков.

Он добавил, что Путин пока не говорил, как решил выдвигаться в президенты: от партии или как самовыдвиженец. "Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение. Пока я не могу вам ответить на этот вопрос. Президент сообщит о своем решении", — добавио Песков.

Напомним, ранее о своем намерении побороться за президентское кресло заявили ряд политиков и шоумен.

Выборы главы российского государства пройдут 18 марта 2018 года.