ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков назвал Путина самым сильным кандидатом

07.12.2017 16:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Действующий президент РФ Владимир Путин, объявивший накануне о своем участии в выборах главы государства в марте будущего года, является самым сильным кандидатом на этот пост, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

6 декабря Путин посетил Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. В ходе общения с сотрудниками предприятия он объявил, что примет участие в президентских выборах.

"Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, не доступен для остальных кандидатов", — сказал Песков.

Он добавил, что Путин пока не говорил, как решил выдвигаться в президенты: от партии или как самовыдвиженец. "Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение. Пока я не могу вам ответить на этот вопрос. Президент сообщит о своем решении", — добавио Песков.

Напомним, ранее о своем намерении побороться за президентское кресло заявили ряд политиков и шоумен.

Выборы главы российского государства пройдут 18 марта 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кремле считают, что Путин обладает очень высоким уровнем народной поддержки, которой нет у других кандидатов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Президент провел кадровые перестановки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика