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Песков назвал Путина самым сильным кандидатом
07.12.2017 16:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Действующий президент РФ Владимир Путин, объявивший накануне о своем участии в выборах главы государства в марте будущего года, является самым сильным кандидатом на этот пост, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
6 декабря Путин посетил Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. В ходе общения с сотрудниками предприятия
"Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, не доступен для остальных кандидатов", — сказал Песков.
Он добавил, что Путин пока не говорил, как решил выдвигаться в президенты: от партии или как самовыдвиженец. "Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение. Пока я не могу вам ответить на этот вопрос. Президент сообщит о своем решении", — добавио Песков.
Напомним, ранее о своем намерении побороться за президентское кресло заявили ряд политиков и шоумен.
Выборы главы российского государства пройдут 18 марта 2018 года.
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В Кремле считают, что Путин обладает очень высоким уровнем народной поддержки, которой нет у других кандидатов.
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