Ермошина констатирует возросшую активность политических партий на первых этапах местных выборов

Лидия Ермошина. Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в видеообращении, размещенном на сайте ЦИК, отметила возросшую активность политических партий на первых этапах выборов в местные Советы депутатов - 2018, сообщает БЕЛТА.

По словам Лидии Ермошиной, 4 декабря завершился важный этап нынешней кампании - образованы окружные избиркомы по выборам депутатов областных Советов, а также девять районных комиссий города Минска по выборам депутатов Минского городского Совета. "Данные органы будут работать непосредственно с кандидатами в депутаты и уже принимают заявления о регистрации инициативных групп. Поэтому те потенциальные кандидаты, которые желают выдвинуться путем сбора подписей, могут подавать заявление о регистрации инициативной группы", - заметила она.

В заявлении должен содержаться список членов инициативной группы. Минимальное количество - три человека, максимальное - десять. При этом члены группы могут не проживать на территории того избирательного округа, где будут собираться подписи, главное - чтобы избиратели, которые будут ставить эти подписи, проживали на территории того округа, где выдвигается кандидат.

Лидия Ермошина также проинформировала о том, кто вошел в состав окружных, Минских районных избиркомов. "У нас выросло количество тех, кого номинировали на эти посты общественные объединения и политические партии. Так, количество партийных выдвиженцев в составе окружных, районных избирательных комиссий увеличилось на 2%. А от представителей общественных объединений в целом - на 8%. При этом уменьшилось количество тех, кто выдвигался от трудовых коллективов либо путем сбора подписей граждан", - констатировала она.

Председатель ЦИК обратила внимание на особую активность отдельных партий. "В состав избирательных комиссий вошли представители не только партий, которые придерживаются прогосударственной политики, но и партий, которые относят себя к категории оппозиционных", - заметила Лидия Ермошина. Например, количество представителей партии "Справедливый мир" увеличилось в окружных комиссиях по сравнению с предыдущими местными выборами почти в три раза. В два с лишним раза выросло количество представителей Партии БНФ. Активно работает Республиканская партия труда и справедливости, у нее также увеличилось количество представителей почти в два раза. Значительно усилила свои позиции Социал-демократическая партия народного согласия. "Все это говорит о том, что у нас активно формируется гражданское общество", - считает руководитель Центризбиркома.

Что касается общественных объединений, наиболее активно себя проявляют Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Беларусь Русь" и Белорусский союз женщин.

"Таким образом, мы видим: те представители гражданского общества, которые желают работать на эти выборы, активно принимают участие в данной избирательной кампании и, естественно, будут также влиять на ход выборов", - заключила Лидия Ермошина.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тыс. мандатов. Сроки выдвижения кандидатов - с 10 декабря 2017 по 8 января 2018 года включительно. Период предвыборной агитации продлится вплоть до 18 февраля.-0-