Около 45 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Каталонии в Брюсселе

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Около 45 тысяч жителей и выходцев из Каталонии приняли участие в демонстрации в защиту своих основных демократических прав как граждан Евросоюза, которая проходит в четверг в центре Брюсселя сообщают местные СМИ.

​Протестующие собрались у здания главного управления Европейского союза. Многие принесли с собой флаги Каталонии и плакаты с надписями "Европа, проснись", "Достоинство демократии — это демократия достоинства!"

​По сообщению СМИ, среди манифестантов присутствовал экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии. 5 декабря Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона и его четырех коллег — экс-министров. Пучдемон также заявил, что в ближайшее время намерен оставаться в Бельгии.

По словам одного из сторонников экс-глав Каталонии, участие Пучдемона в сегодняшней манифестации является началом его избирательной кампании.

​Число протестующих, которые прибыли на манифестацию, превысило ожидания организаторов примерно в два раза — они рассчитывали, что на акцию соберется около 20 тысяч человек.

Что делает экс-глава Каталонии в Бельгии

В ноябре властями Испании был выдан ордер на арест Пучдемона и его соратников. Экс-глава правительства Каталонии и ряд членов женералитета покинули страну, но были взяты под стражу в Бельгии. Потом они были освобождены, поскольку преступления, вменяемые в вину каталонцам Испанией, на основании бельгийского права не являются правонарушениями.

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Ранее Мадрид обвинил Пучдемона и членов кабмина региона в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебными полномочиями. В общей сложности все эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.