|
Около 45 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Каталонии в Брюсселе
07.12.2017 17:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Около 45 тысяч жителей и выходцев из Каталонии приняли участие в демонстрации в защиту своих основных демократических прав как граждан Евросоюза, которая проходит в четверг в центре Брюсселя сообщают местные СМИ.
Протестующие собрались у здания главного управления Европейского союза. Многие принесли с собой флаги Каталонии и плакаты с надписями "Европа, проснись", "Достоинство демократии — это демократия достоинства!"
По сообщению СМИ, среди манифестантов присутствовал экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии. 5 декабря Верховный суд Испании
По словам одного из сторонников экс-глав Каталонии, участие Пучдемона в сегодняшней манифестации является началом его избирательной кампании.
Число протестующих, которые прибыли на манифестацию, превысило ожидания организаторов примерно в два раза — они рассчитывали, что на акцию соберется около 20 тысяч человек.
Что делает экс-глава Каталонии в Бельгии
В ноябре властями Испании был
Ранее Мадрид обвинил Пучдемона и членов кабмина региона в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебными полномочиями. В общей сложности все эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В бельгийской столице проходит акция, которая может стать началом новой избирательной кампании экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии