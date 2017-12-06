ЦИК анонсировал начало выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов с 10 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в своем видеообращении, размещенном на сайте ЦИК, анонсировала выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов, которое стартует 10 декабря, сообщает БЕЛТА.

"Итак, мы вступаем в самую интересную фазу избирательной кампании - выдвижение, оно начнется с 10 декабря", - рассказала Лидия Ермошина. Она напомнила, что выдвигаться на местных выборах можно тремя традиционными способами - путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов.

Так, если говорить о выдвижении от трудового коллектива, потенциальному кандидату в депутаты областного либо Минского городского Совета на собрании должен выразить поддержку коллектив, который насчитывает не менее 150 работающих.

Путем сбора подписей в поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты областного либо Минского городского Совета, должны быть собраны подписи избирателей, проживающих на территории соответствующего округа, в количестве не менее 150. При выдвижении в Советы более низких уровней минимальное их число снижается до 75 и 20.

Что касается самовыдвиженцев, Лидия Ермошина также обратила внимание, что потенциальные кандидаты смогут собирать подписи, посещая квартиры граждан или устраивая пикеты на улицах. "Кстати, все местные власти уже приняли соответствующие решения, где разрешили очень большое количество мест, ограничив только то небольшое количество объектов, где пикеты помешают нормальному функционированию данного региона либо работе этих учреждений", - проинформировала председатель ЦИК.

Еще одним способом, от политической партии, можно выдвигаться только в том случае, если у нее есть региональные структуры. "Так, областные структуры партии в лице своих руководящих органов могут выдвигать кандидатов в депутаты по всем избирательным округам, образованным на территории области. Минская городская структура партии может выдвигать по всем избирательным округам, образованным на территории города Минска", - пояснила Лидия Ермошина.

При этом потенциальный кандидат в депутаты должен обязательно проживать либо работать на территории того местного Совета, где он выдвигается. Либо, если не проживает и не работает, хотя бы работать в организации, которая обслуживает социальные потребности жителей данного региона. "Таким образом будущий депутат сможет надлежащим образом выполнять полномочия", - считает председатель ЦИК.

Ближайшее заседание Центральной комиссии состоится 12 декабря, на нем будет принят ряд важных документов, которых, по мнению Лидии Ермошиной, ожидают многие потенциальные кандидаты. В частности, речь идет о постановлениях, которые касаются порядка декларирования доходов и имущества и ведения предвыборной агитации через СМИ. Кроме того, будет принят документ, который регулирует порядок образования личных финансовых фондов кандидатов, которые будут создаваться для нужд предвыборной агитации.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тыс. мандатов. Выдвижение кандидатов продлится по 8 января 2018 года включительно. Период предвыборной агитации продлится вплоть до 18 февраля.-0-