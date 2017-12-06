Лавров указал Тиллерсону на недопустимость давления на российские СМИ

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном указала на недопустимость давления на российские СМИ, сообщили в МИД РФ.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о беспрецедентном и жестком давлении спецслужб США на российские СМИ. Он отметила, что речь, в том числе, идет о требовании к RT в США зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кроме того, отметила она, идет вербовка российских журналистов. В этой связи МИД РФ призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию и сделать необходимые выводы.

"Затрагивая ряд вопросов двусторонней повестки, Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб", — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Лавров и Тиллерсон встретились "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

Лавров и Тиллерсон также обсудили дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии. "Лавров акцентировал, что только сами сирийцы вправе определить свое будущее. Государственный суверенитет САР и ее территориальная целостность должны строго соблюдаться", — добавили в МИД.

Также главы дипломатических ведомств двух стран затронули ситуацию на востоке Украины. Глава МИД РФ указал на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями Минских соглашений.

В беседе Лавров и Тиллерсон уделили внимание и КНДР. По их мнению, Пхеньяну "следует строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН". "При этом Лавров вновь подчеркнул недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова и агрессивная риторика, призвал к возобновлению ответственной работы по решению ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно дипломатическими методами", — рассказали в МИД.