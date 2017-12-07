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Заседание союзного Совмина пройдет в пятницу в Гомеле

08.12.2017 08:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества будут обсуждаться в Гомеле на заседании Совета министров Союзного государства, сообщили в правительстве России.

В заседании союзного Совмина примут участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Андрей Кобяков.

"В Гомеле будет обсужден широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в экономической, научно-технической, миграционной, гуманитарной и других областях", сообщили в правительстве.

Планируется, что на заседании будет обсуждаться более 20 вопросов.

В частности, в повестке дня вопрос о взаимном признании виз третьих стран Беларусью и Россией, уточнили в правительстве.

Там также отметили, что в Гомеле обсудят союзный бюджет. Кроме того будут рассмотрены научно-технические программы в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

На заседании планируется утвердить планы совместных мероприятий на 2018 год в области безопасности и борьбы с терроризмом.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На повестку дня мероприятия, в котором примут участие премьеры двух стран, вынесено более 20 вопросов.

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