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Президент назначил новые кадры и поручил переформатировать работу МИД
08.12.2017 06:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Беларуси в четверг принял
Также президент дал согласие на назначение глав администраций некоторых районов Гомеля, председателей райисполкомов, ректоров двух вузов — БГУКИ и Гродненского университета имени Янки Купалы, и других руководителей.
"Главный принцип — справедливость, другого не дано. Закон не охватит все сферы жизни и мыслей человека. Поэтому подключайте один принцип: справедливо должно быть, чтобы люди на нас не обижались", — подчеркнул президент во время
По его мнению, новым послам надо
Обращаясь к вновь назначенным руководителям вузов, президент выразил сожаление, что из-за большой загруженности
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Назначая на новые должности дипломатов, чиновников и руководителей вузов, президент Беларуси подчеркнул, что связывает с их приходом реальные перемены в отраслях.
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