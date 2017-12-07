Президент назначил новые кадры и поручил переформатировать работу МИД

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Беларуси в четверг принял ряд кадровых решений , среди которых назначение Владимира Астапенко послом Беларуси в Аргентине и по совместительству в Восточной Республике Уругвай, Александра Сидорука послом в ЮАР и по совместительству в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии, Леонида Батяновского генконсулом Беларуси в Гуанчжоу, сообщила пресс-служба президента.

Также президент дал согласие на назначение глав администраций некоторых районов Гомеля, председателей райисполкомов, ректоров двух вузов — БГУКИ и Гродненского университета имени Янки Купалы, и других руководителей.

"Главный принцип — справедливость, другого не дано. Закон не охватит все сферы жизни и мыслей человека. Поэтому подключайте один принцип: справедливо должно быть, чтобы люди на нас не обижались", — подчеркнул президент во время встречи с новыми руководителями и послами.

По его мнению, новым послам надо присмотреться к возможностям переформатирования работы в странах Африки и Латинской Америки. Возможно, не стоит вкладывать слишком больше ресурсы в развитие диппредставительств там, где нет потенциальной отдачи, реальной экономической выгоды. А в государствах, с которыми у Беларуси есть перспективы торговли, республика будет наращивать свое присутствие в дипкорпусах.

Обращаясь к вновь назначенным руководителям вузов, президент выразил сожаление, что из-за большой загруженности мало встречается со студентами и преподавателями, и пообещал в ближайшее время ликвидировать это упущение.