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Палестина отказалась принимать вице-президента США в знак протеста
08.12.2017 09:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Власти Палестины отказали в приеме вице-президенту США Майклу Пенсу в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей Израиля, а правящее движение ФАТХ заявило что не согласно с тем, чтобы США были посредниками в палестинском вопросе, сообщает агентство "Маан".
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Майкл Пенс в декабре планирует визит в Израиль, который традиционно совмещает с заездом на палестинские территории.
"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", — сказал представитель Центрального комитета ФАТХ Раджуб.
Один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Абу Сидо в интервью
Это заявление, напомним, вызвало волну массовых
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
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Палестинское руководство отказывается встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей...
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