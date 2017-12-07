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Палестина отказалась принимать вице-президента США в знак протеста

08.12.2017 09:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Власти Палестины отказали в приеме вице-президенту США Майклу Пенсу в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей Израиля, а правящее движение ФАТХ заявило что не согласно с тем, чтобы США были посредниками в палестинском вопросе, сообщает агентство "Маан".

Палестина отказалась принимать вице-президента США в знак протеста
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Страсти по Иерусалиму: реакция мировых лидеров и Ближнего Востока

Майкл Пенс в декабре планирует визит в Израиль, который традиционно совмещает с заездом на палестинские территории.

"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", — сказал представитель Центрального комитета ФАТХ Раджуб.

Один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Абу Сидо в интервью РИА Новости заявил, что движение выступает против того, чтобы США продолжали свою посредническую работу в палестинском вопросе. По его словам, США пытались играть роль посредника между Палестиной и Израилем, но не были объективными, что и подтвердило заявление Трампа о статусе Иерусалима.

Это заявление, напомним, вызвало волну массовых протестов по всей палестинской территории, и возмущение на Ближнем Востоке, многие мировые лидеры высказали свое несогласие с решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим. Белорусский МИД также заявил, что переносить посольство из Тель-Авива не планирует.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

 
Теги: Минск
 
 
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Палестинское руководство отказывается встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей...

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