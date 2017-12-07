Банкир и историк: что известно о новом премьере Польши

Руководившая польским правительством с 2015-го Беата Шидло ушла в отставку. За некоторое время до этого ее правительству хотели объявить вотум недоверия, а имя преемника Шидло уже известно — правящая партия выдвинула на пост премьера Матеуша Моравецкого.

Почему Шидло ушла в отставку?

"Потопили" Шидло не упреки в плохом экономическом развитии, а обвинения в "бездействии против пропаганды фашизма". Сразу несколько оппозиционных политических сил оказались недовольны действиями польского правительства на марше националистов в Варшаве 11 ноября, а также тем, что перед этим власти допустили продвижение националистических взглядов в стране.



© Sputnik/ Алексей Никольский Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку

Сама Шидло отвергала все обвинения и называла их глупостями, однако парламентарии и политики требовали ее отставки. Также "под удар" попадали и глава МИД Витольд Ващиковским и глава МВД страны Мариуш Блащак, однако пока свои посты они сохраняют.

Ряд политических экспертов уверены, что Шидло подала в отставку не по своей воле, а по желанию главы правящей партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Впрочем, со следующего года ей пророчат пост вице-премьера, а ее собственный зам — Моравецкий — уже выдвинут партией в главы правительства.

Кто такой Моравецкий?

Моравецкому 49 лет и в польской политике он фактически с детства. Отец его, Корнель Моравецкий, основал "Борющуюся солидарность" и был ярким представителем антикоммунистической оппозиции Польши 1980-х.

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У нового премьера Польши четверо детей и два высших образования: историка и экономиста. В правительство республики он пришел после многолетнего руководства BZ WBK — одного из крупнейших польских банков.

В правительство Моравецкий пришел в 2015-м, где он отвечал за развитие и финансовую политику.

"Польский Греф"?

За экономические взгляды Моравецкого его можно сравнить с главой Сбербанка России и экс-главой министерства экономического развития РФ Германом Грефом. Оба они — так называемые "технократы", выступающие за инновации в бизнесе и новые подходы к развитию экономии в целом.



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Поддерживает Моравецкий и идею партнерства экономики и науки, большое внимание уделяет развитию логистики и транспорта. В то же время, часто Моравецкий в свою бытность главы банка поддерживал и разные социальные проекты.

Политик открыто общается с прессой и всегда готов отвечать на любые, даже самые каверзные вопросы; благодаря этому он у многих заслужил доверие.

Добрососедство и торговля

Моравецкий выступал за развитие добрососедских отношений между Беларусью и Польшей, а также за общее укрепление связей между странами. По мнению многих аналитиков, более тесной торговой связи он хочет и с другими странами-соседями, в том числе и Россией. Таким образом "впереди телеги" он ставит не политику, а экономику.

По другому достаточно острому для Беларуси и России вопросу — сносу советских памятников в Польше — Моравецкий также может иметь отличное от действующего правительства страны мнение. Во всяком случае его отец публично выступал против этой идеи и критиковал подобную борьбу.

С другой стороны, Моравецкий является членом PiS и поддерживается Качиньским, поэтому большое влияние будет иметь и мнение его "патрона".