8 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает результаты прошедшей модернизации в ОАО "Камволь", однако отмечает необходимость завершения начатого и ориентирует на дальнейшее развитие производства. Об этом он заявил сегодня, посещая в Минске это предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приехал, чтобы поздравить вас с окончанием великой эпопеи модернизации "Камволя". Начали мы ее давно, много копий сломали здесь. Откровенно, и судеб немало похоронили. Все было. Но, думаю, мы выходим на то, что хотели здесь получить - произвести хорошие ткани", - сказал глава государства во время общения с представителями трудового коллектива предприятия.

Президент пояснил, что решение о модернизации в ОАО "Камволь" было принято по двум причинам. "Первое - здесь работали и работают люди. Значит, они должны иметь работу. Поэтому была начата модернизация этого производства. Во-вторых, нельзя было потерять школу - то, что мы умеем делать. Я считаю, это преступление, если государство умеет что-то производить, а потом это похоронит. Это плохой знак и плохой памятник для той власти", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что у него пока нет окончательного мнения, удовлетворен он этой работой или нет. "Я несколько раз откладывал посещение вашего предприятия с целью знакомства с окончательной модернизацией. Но сегодня подумал о том, что, наверное, вы ее уже закончили, и пора на нее посмотреть, - сказал Президент. - По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Потому что мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно будет сказать, что это устоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути".

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что его радует тот факт, что в настоящее время не хватает людей, чтобы задействовать все производство. "И здесь нет никаких проблем, здесь нет катастрофы. У нас достаточно людей, которые хотели бы работать в таком аккуратном и чистом производстве", - уверен он.

"Вспомните, что было здесь до того, как… Я это помню. Думаю, вы тем более. Поэтому создано хорошее производство, которым вы и я, может быть, будем довольны. Но это еще будущий год", - добавил Президент.

В прошлый раз глава государства посещал ОАО "Камволь" пять лет назад - в декабре 2012 года. На тот момент предприятие находилось в глубоком кризисе: финансово-экономическая ситуация ухудшалась, объемы производства падали, уровень износа активной части основного технологического оборудования составлял почти 90%. Более того, в некоторых производственных помещениях было не намного теплее, чем на улице.

Тогда такое состояние дел Александр Лукашенко назвал преступной безответственностью, последовали жесткие кадровые решения. Он пообещал работникам предприятия, что "Камволь" будет восстановлен.

На протяжении последних лет этот вопрос постоянно находился на контроле у Президента. Только в 2015 году модернизации предприятия было посвящено два совещания на уровне главы государства - в июле и декабре.

За пять лет в модернизацию ОАО "Камволь" вложено более $110 млн. Сейчас это высокотехнологичное предприятие, которому по оснащению самым современным оборудованием нет равных на постсоветском пространстве и даже в Европе.

В августе-ноябре 2017 года произведено 38,5 тыс. погонных метров тканей из новой коллекции, произведенной в сотрудничестве с компанией Zen Led (Турция). Всего разработано 117 образцов (более 220 цветорисунков).

В 2018 году планируется произвести 4,5 млн погонных метров ткани, а в ближайшем будущем ожидается выход предприятия на проектную мощность - 6 млн погонных метров. Турецкий партнер обязуется продать не менее 4 млн погонных метров, уже заключен договор о поставке тканей из новой коллекции до конца 2017 года в объеме 150 тыс. погонных метров на сумму $1,2 млн.

Более 55% продукции "Камволя" поставляется на экспорт. При этом наблюдается положительная динамика поставок. За январь-сентябрь 2017 года стоимостной объем поставок товаров на внешний рынок составил $5,7 млн, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.

Выручка от реализации продукции за девять месяцев составила $20,1 млн и в фактических ценах увеличилась в 1,8 раза при росте индекса цен производителей промышленной продукции по Минску за этот период на 4,6%.-0-