Порошенко рассчитывает на присоединение Украины к Шенгену

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на возможность страны присоединиться к Шенгенскому соглашению, соответствующее заявление он сделал в пятницу на брифинге с литовским президентом Далей Грибаускайте в Вильнюсе.

Сейчас действует соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза, а в 2017-м граждане страны получили возможность без виз посещать страны Шенгенского соглашения. Впрочем, у властей Украины более амбициозные планы.

"Я хотел бы выразить надежду, что и Украине также удастся присоединиться к Шенгенской зоне. Это одна из наших инициатив по программе "Восточное партнерство плюс", которая предусматривает ряд проектов по сотрудничеству: присоединение Украины к ЕС, цифровому союзу, шенгенскому союзу", — сказал Порошенко в пятницу.

По словам украинского президента, власти Украины внимательно анализируют перспективы Украины в этом контексте.

"Уверен, для нас это будет чрезвычайно амбициозным заданием", — добавил он.

Представители Еврокомиссии ранее уже заявляли о том, что в ближайшее время вступление Украины в Евросоюз нереалистично. С критикой относительно этой идеи выступают и некоторые страны ЕС — в том числе Венгрия и Нидерланды.