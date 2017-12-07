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Порошенко рассчитывает на присоединение Украины к Шенгену
08.12.2017 14:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на возможность страны присоединиться к Шенгенскому соглашению, соответствующее заявление он сделал в пятницу на брифинге с литовским президентом Далей Грибаускайте в Вильнюсе.
Сейчас действует соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза, а в 2017-м граждане страны получили возможность без виз посещать страны Шенгенского соглашения. Впрочем, у властей Украины более амбициозные планы.
"Я хотел бы выразить надежду, что и Украине также удастся присоединиться к Шенгенской зоне. Это одна из наших инициатив по программе "Восточное партнерство плюс", которая предусматривает ряд проектов по сотрудничеству: присоединение Украины к ЕС, цифровому союзу, шенгенскому союзу", — сказал Порошенко в пятницу.
По словам украинского президента, власти Украины внимательно анализируют перспективы Украины в этом контексте.
"Уверен, для нас это будет чрезвычайно амбициозным заданием", — добавил он.
Представители Еврокомиссии ранее уже заявляли о том, что в ближайшее время вступление Украины в Евросоюз нереалистично. С критикой относительно этой идеи выступают и некоторые страны ЕС — в том числе Венгрия и Нидерланды.
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По мнению президента Украины, для страны присоединение к Шенгенскому соглашению и вступление в Евросоюз - амбициозная задача.
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