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Кобяков о взаимодействии с Россией: интенсивность общения растет

08.12.2017 15:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 8 дек – Sputnik. Взаимодействие Беларуси с Россией в последнее время возрастает, заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков, Это заявление он сделал во время переговоров в расширенном составе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на полях Совета министров Союзного государства, которое в пятницу проходит в Гомеле.

Кобяков о взаимодействии с Россией: интенсивность общения растет
© Sputnik/ Александр Астафьев
Дмитрию Медведеву показали гомельский РНПЦ радиационной медицины

"Интенсивность нашего общения на всех уровнях заметно выросла в последнее время, есть определенные положительные результаты, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве", – заявил Кобяков.

По его словам, переговоры до начала заседания Совмина должны помочь расширить еще имеющиеся узкие места. "Это, в свою очередь, позволит заметным образом решить возникающие проблемы двустороннего сотрудничества и двигаться дальше по тем направлениям, которые мы считаем важными", – сказал глава белорусского правительства.

Премьер-министр России Медведев поддержал коллегу, согласился с его оценкой ситуации и призвал "обменяться мнениями по основным направлениям двустороннего сотрудничества". Как положительный факт Медведев отметил растущий товарооборот между Россией и Беларусью. По мнению российского премьера, "в целом, есть позитивные примеры развития отношений".

В пятницу в Гомеле проходит заседание Союзного Совмина с участием премьер-министров двух стран, в рамках которого планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в экономической, научно-технической, миграционной, гуманитарной и других областях. Ожидается, что на заседании будет обсуждаться более 20 вопросов.

 
Теги: Гомель
 
 
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На заседании союзного Совмина в Гомеле председатели правительств Беларуси и России предполагают обсудить взаимодействие в экономической, научно-технической,...

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