Заседание союзного Совмина началось в Гомеле

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России проводят в Гомеле во Дворце Румянцевых и Паскевичей заседание Совета министров Союзного государства, передает корреспондент Sputnik в пятницу.

Перед заседанием премьер-министр России Дмитрий Медведев и белорусский премьер Андрей Кобяков провели встречу в формате "один на один". Встреча прошла без участия прессы.



© Sputnik/ Александр Астафьев Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков на Совмине СГ в Гомеле

После встречи главы правительств провели встречу в расширенном формате, на которую был приглашен ряд министров двух стран.

В повестку дня заседания союзного Совмина включен 21 вопрос. Первым будет обсуждена тема итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран. По этому вопросу будут выступать заместители министров внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Кроме того, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота представит проект бюджета на 2018 год.

По итогам планируется подписание ряда документов.