ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание союзного Совмина началось в Гомеле

08.12.2017 14:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России проводят в Гомеле во Дворце Румянцевых и Паскевичей заседание Совета министров Союзного государства, передает корреспондент Sputnik в пятницу.

Перед заседанием премьер-министр России Дмитрий Медведев и белорусский премьер Андрей Кобяков провели встречу в формате "один на один". Встреча прошла без участия прессы.

Заседание союзного Совмина началось в Гомеле
© Sputnik/ Александр Астафьев
Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков на Совмине СГ в Гомеле

После встречи главы правительств провели встречу в расширенном формате, на которую был приглашен ряд министров двух стран.

В повестку дня заседания союзного Совмина включен 21 вопрос. Первым будет обсуждена тема итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран. По этому вопросу будут выступать заместители министров внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Кроме того, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота представит проект бюджета на 2018 год.

По итогам планируется подписание ряда документов.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В повестку дня включен 21 вопрос, по итогам заседания планируется подписание ряда документов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Порошенко рассчитывает на присоединение Украины к Шенгену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика