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Заседание союзного Совмина началось в Гомеле
08.12.2017 14:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России проводят в Гомеле во Дворце Румянцевых и Паскевичей заседание Совета министров Союзного государства, передает корреспондент Sputnik в пятницу.
Перед заседанием премьер-министр России Дмитрий Медведев и белорусский премьер Андрей Кобяков провели встречу в формате "один на один". Встреча прошла без участия прессы.
© Sputnik/ Александр Астафьев
Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков на Совмине СГ в Гомеле
После встречи главы правительств провели встречу в расширенном формате, на которую был приглашен ряд министров двух стран.
В повестку дня заседания союзного Совмина включен 21 вопрос. Первым будет обсуждена тема итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран. По этому вопросу будут выступать заместители министров внешнеполитических ведомств Беларуси и России.
Кроме того, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота представит проект бюджета на 2018 год.
По итогам планируется подписание ряда документов.
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В повестку дня включен 21 вопрос, по итогам заседания планируется подписание ряда документов.
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