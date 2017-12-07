МИНСК, 8 дек — Sputnik. Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в Минске 9 декабря в закрытом формате, сообщил журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко Сайдик: дата обмена пленными в Донбассе еще не определена

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что советники президентов "нормандской четверки" в субботу в Минске будут обсуждать подготовку обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

В "нормандскую четверку" входят лидеры Франции, Германии, России и Украины. Формат "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сформировался летом 2014 года в Нормандии, на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. Главы Франции и Германии выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы.