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Советники лидеров "нормандской четверки" встретятся в Минске 9 декабря

08.12.2017 16:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik.  Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в Минске 9 декабря в закрытом формате, сообщил журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Советники лидеров "нормандской четверки" встретятся в Минске 9 декабря
© Sputnik / Виктор Толочко
Сайдик: дата обмена пленными в Донбассе еще не определена

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что советники президентов "нормандской четверки" в субботу в Минске будут обсуждать подготовку обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

В "нормандскую четверку" входят лидеры Франции, Германии, России и Украины.  Формат "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сформировался летом 2014 года в Нормандии, на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. Главы Франции и Германии выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" пройдет за закрытыми дверями.

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