8 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с новыми тканями, выпуск которых освоен в ОАО "Камволь" и пообещал, что теперь президентские костюмы будут шиться из тканей этого предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что мне сейчас показали, - достойная ткань. И я сам себе подумал, больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь. И внутреннее потребление у нас будет ориентировано на вас", - сказал глава государства.

В качестве гарантии качества выпускаемой продукции Александру Лукашенко подарили отрезы ткани для нового костюма. "Сошью. Обязательно", - отметил Президент.

Кстати, уже во время посещения ОАО "Камволь" на некоторых из сопровождавших главу государства чиновниках были деловые костюмы из тканей этого предприятия.

Обращаясь к представителям трудового коллектива ОАО "Камволь", Александр Лукашенко подчеркнул важность жесткого соблюдения технологической дисциплины для обеспечения высокого качества продукции.

Глава государства добавил, что от состояния дел на производстве, вклада каждого на своем рабочем месте зависит и уровень зарплат, социальный пакет.

"Что мы планировали здесь, государство свою роль сыграло. Поэтому живите и работайте. Это ваше народное предприятие. Оно не принадлежит никакому частнику, и создало это предприятие ваше государство", - подчеркнул белорусский лидер.-0-