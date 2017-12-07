ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФ и РБ проведут очередные переговоры о взаимном признании виз

08.12.2017 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Новый раунд переговоров Беларуси и России по вопросам взаимного признания виз запланировано провести 12 декабря в Москве, сообщил в пятницу в Гомеле замминистра внутренних дел РБ Николай Мельченко.

РФ и РБ проведут очередные переговоры о взаимном признании виз
© Sputnik / Мария Амелина
Медведев прибыл в Гомель для участия в заседании союзного Совмина

"Работа над подготовкой проекта соглашения уже находится на завершающей стадии. Очередной раунд консультаций состоится 12 декабря в Москве", — сказал Мельченко, выступая на заседании Совета министров Союзного государства в Гомеле.

Мельченко подробно рассказал о сути проекта соглашения и о ходе работы сторон.

"Вот я кратенько доложил по данному вопросу", — сказал Мельченко.

На что российский премьер Дмитрий Медведев заметил: "Да не кратенько, я бы сказал. А съели все время для других (выступающих —Sputnik)".

В общей сложности заседание Совета министров Союзного государства длилось менее 30 минут, в повестке дня был 21 вопрос. Подавляющее большинство вопросов были согласованы без обсуждения.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский премьер Медведев упрекнул замглаву белорусского МВД, что тот "съел все время".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко намерен шить себе костюмы из тканей "Камволя"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика