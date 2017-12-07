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РФ и РБ проведут очередные переговоры о взаимном признании виз
08.12.2017 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Новый раунд переговоров Беларуси и России по вопросам взаимного признания виз запланировано провести 12 декабря в Москве, сообщил в пятницу в Гомеле замминистра внутренних дел РБ Николай Мельченко.
© Sputnik / Мария Амелина
"Работа над подготовкой проекта соглашения уже находится на завершающей стадии. Очередной раунд консультаций состоится 12 декабря в Москве", — сказал Мельченко, выступая на заседании Совета министров Союзного государства в Гомеле.
Мельченко подробно рассказал о сути проекта соглашения и о ходе работы сторон.
"Вот я кратенько доложил по данному вопросу", — сказал Мельченко.
На что российский премьер Дмитрий Медведев заметил: "Да не кратенько, я бы сказал. А съели все время для других (выступающих —Sputnik)".
В общей сложности заседание Совета министров Союзного государства длилось менее 30 минут, в повестке дня был 21 вопрос. Подавляющее большинство вопросов были согласованы без обсуждения.
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Российский премьер Медведев упрекнул замглаву белорусского МВД, что тот "съел все время".
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