Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не первый раз совершает рабочую поездку в регионы Беларуси, на этот раз заседание союзного Совмина проходит в Гомеле.



© Sputnik / Мария Амелина Медведев прибыл в Гомель для участия в заседании союзного Совмина

В 2016 году заседание проходило в Могилеве.

Сегодня заседание проходит в роскошном Дворце Румянцевых и Паскевичей, который является памятником архитектуры XVIII—XIX веков.

Открывая заседание, Медведев отметил, что крайне важно, что заседания проходят в различных городах как Беларуси, так и России.



© Sputnik / Мария Амелина Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Андрей Кобяков

Как передает корреспондент Sputnik, заседание союзного Совмина началось на полтора часа позже, чем планировалось — премьеры Медведев и Кобяков посещали РНПЦ радиологии.

Организаторы мероприятия, что бы "подсластить" время ожидания предложили журналистам лучшие образцы белорусских конфет, которых было съедено несколько килограммов. Мероприятие освещает несколько десятков представителей СМИ РФ И РБ.