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Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет
08.12.2017 16:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не первый раз совершает рабочую поездку в регионы Беларуси, на этот раз заседание союзного Совмина проходит в Гомеле.
© Sputnik / Мария Амелина
В 2016 году заседание проходило в Могилеве.
Сегодня заседание проходит в роскошном Дворце Румянцевых и Паскевичей, который является памятником архитектуры XVIII—XIX веков.
Открывая заседание, Медведев отметил, что крайне важно, что заседания проходят в различных городах как Беларуси, так и России.
© Sputnik / Мария Амелина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Андрей Кобяков
Как передает корреспондент Sputnik, заседание союзного Совмина началось на полтора часа позже, чем планировалось — премьеры Медведев и Кобяков посещали РНПЦ радиологии.
Организаторы мероприятия, что бы "подсластить" время ожидания предложили журналистам лучшие образцы белорусских конфет, которых было съедено несколько килограммов. Мероприятие освещает несколько десятков представителей СМИ РФ И РБ.
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Заседание союзного Совмина проходит в роскошном Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, для премьеров РФ и РБ проведут экскурсию по залам.
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