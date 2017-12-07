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Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет

08.12.2017 16:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не первый раз совершает рабочую поездку в регионы Беларуси, на этот раз заседание союзного Совмина проходит в Гомеле.

Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет
© Sputnik / Мария Амелина
Медведев прибыл в Гомель для участия в заседании союзного Совмина

В 2016 году заседание проходило в Могилеве.

Сегодня заседание проходит в роскошном Дворце Румянцевых и Паскевичей, который является памятником архитектуры XVIII—XIX веков.

Открывая заседание, Медведев отметил, что крайне важно, что заседания проходят в различных городах как Беларуси, так и России.

Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет
© Sputnik / Мария Амелина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Андрей Кобяков

Как передает корреспондент Sputnik, заседание союзного Совмина началось на полтора часа позже, чем планировалось — премьеры Медведев и Кобяков посещали РНПЦ радиологии.

Организаторы мероприятия, что бы "подсластить" время ожидания предложили журналистам лучшие образцы белорусских конфет, которых было съедено несколько килограммов. Мероприятие освещает несколько десятков представителей СМИ РФ И РБ.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Заседание союзного Совмина проходит в роскошном Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, для премьеров РФ и РБ проведут экскурсию по залам.

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