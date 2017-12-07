|
Макей выступил на 24-м пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене
08.12.2017 16:56 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в 24-й встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во время выступления на пленарном заседании СМИД, Макей изложил видение Беларусью роли ОБСЕ в снижении существующей напряженности в Европе, восстановлении атмосферы доверия между государствами-участниками Организации.
Министр подчеркнул, что именно этой цели служит инициатива президента Беларуси о запуске "нового Хельсинского процесса" – широкого диалога по преодолению существующих противоречий в отношениях между странами на общем евроатлантическом и евразийском пространстве, сообщили в МИД.
"Беларусь выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями, отвечающего сегодняшним реалиям. Мы поддерживаем текущий структурированный диалог по современным и будущим угрозам безопасности. Готовы и далее вносить свой вклад в этот процесс", — цитирует пресс-служба слова министра.
Макей встретился с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ. Глава белорусского МИД обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с министром иностранных дел Канады Кристиа Фрилэнд, министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом и коллегами из других стран.
"Беларусь продолжит поддержку любых конструктивных усилий по формированию общей основы во всех трех измерениях безопасности и по расширению согласованной повестки в ОБСЕ", — отметил Макей.
По итогам заседания СМИД ОБСЕ был принят ряд итоговых документов, в том числе решение о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, соавтором которого выступила Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание СМИД ОБСЕ завершилось принятием итоговых документов, среди которых решение о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, соавтором которого выступила...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии