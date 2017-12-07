Макей выступил на 24-м пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в 24-й встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ: Минская декларация и другие итоги

Во время выступления на пленарном заседании СМИД, Макей изложил видение Беларусью роли ОБСЕ в снижении существующей напряженности в Европе, восстановлении атмосферы доверия между государствами-участниками Организации.

Министр подчеркнул, что именно этой цели служит инициатива президента Беларуси о запуске "нового Хельсинского процесса" – широкого диалога по преодолению существующих противоречий в отношениях между странами на общем евроатлантическом и евразийском пространстве, сообщили в МИД.

"Беларусь выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями, отвечающего сегодняшним реалиям. Мы поддерживаем текущий структурированный диалог по современным и будущим угрозам безопасности. Готовы и далее вносить свой вклад в этот процесс", — цитирует пресс-служба слова министра.

Макей встретился с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ. Глава белорусского МИД обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с министром иностранных дел Канады Кристиа Фрилэнд, министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом и коллегами из других стран.

"Беларусь продолжит поддержку любых конструктивных усилий по формированию общей основы во всех трех измерениях безопасности и по расширению согласованной повестки в ОБСЕ", — отметил Макей.

По итогам заседания СМИД ОБСЕ был принят ряд итоговых документов, в том числе решение о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, соавтором которого выступила Беларусь.