Правительство Польши в полном составе официально ушло в отставку

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Польское правительство во главе с премьер-министром Беатой Шидло в пятницу 8 декабря официально ушло в отставку.



© REUTERS/ AGENCJA GAZETA Банкир и историк: что известно о новом премьере Польши

Президент страны Анджей Дуда в ходе церемонии в президентском дворце в Варшаве вручил ей акт о принятии отставки кабинета министров и премьера.

Одновременно Дуда поручил Шидло возглавлять правительство до момента формирования нового кабинета министров.

В пятницу также президент Польши выдвинул на пост премьера кандидатуру нынешнего вице-премьера Матеуша Моравецкого, который будет заниматься новым составом правительства.

Накануне Шидло подала в политический комитет правящей партии "Право и справедливость" прошение об отставке . Она была принята, а комитет в качестве кандидата на пост премьера выбрал министра финансов и развития страны Моравецкого.

Планируется, что Сейм Польши проведет голосование по вопросу доверия новому правительству уже во вторник 12 декабря.