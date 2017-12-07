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Правительство Польши в полном составе официально ушло в отставку

08.12.2017 18:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Польское правительство во главе с премьер-министром Беатой Шидло в пятницу 8 декабря официально ушло в отставку.

Правительство Польши в полном составе официально ушло в отставку
© REUTERS/ AGENCJA GAZETA
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Президент страны Анджей Дуда в ходе церемонии в президентском дворце в Варшаве вручил ей акт о принятии отставки кабинета министров и премьера.

Одновременно Дуда поручил Шидло возглавлять правительство до момента формирования нового кабинета министров.

В пятницу также президент Польши выдвинул на пост премьера кандидатуру нынешнего вице-премьера Матеуша Моравецкого, который будет заниматься новым составом правительства.

Накануне Шидло подала в политический комитет правящей партии "Право и справедливость" прошение об отставке. Она была принята, а комитет в качестве кандидата на пост премьера выбрал министра финансов и развития страны Моравецкого.

Планируется, что Сейм Польши проведет голосование по вопросу доверия новому правительству уже во вторник 12 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейм Польши проведет голосование по вопросу доверия новому правительству уже на вторник 12 декабря.

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