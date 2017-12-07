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Правительство Польши в полном составе официально ушло в отставку
08.12.2017 18:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Польское правительство во главе с премьер-министром Беатой Шидло в пятницу 8 декабря официально ушло в отставку.
© REUTERS/ AGENCJA GAZETA
Президент страны Анджей Дуда в ходе церемонии в президентском дворце в Варшаве вручил ей акт о принятии отставки кабинета министров и премьера.
Одновременно Дуда поручил Шидло возглавлять правительство до момента формирования нового кабинета министров.
В пятницу также президент Польши выдвинул на пост премьера кандидатуру нынешнего вице-премьера Матеуша Моравецкого, который будет заниматься новым составом правительства.
Накануне Шидло
Планируется, что Сейм Польши проведет голосование по вопросу доверия новому правительству уже во вторник 12 декабря.
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Сейм Польши проведет голосование по вопросу доверия новому правительству уже на вторник 12 декабря.
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