Макей о Восточном партнерстве: по Дерибасовской гуляют постепенно

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Давления Москвы относительно участия президента Беларуси Александра Лукашенко в саммите "Восточного партнерства" не было, но президент рано или поздно приедет на подобное мероприятие, заявил в интервью телеканалу "Настоящее время" глава МИД Беларуси Владимир Макей.

На саммит, который прошел в Брюсселе 24 ноября, был официально приглашен белорусский лидер, однако делегацию Беларуси возглавил Макей. Позже Лукашенко пояснил, что не поехал в столицу Бельгии, так как на эту дату у него было запланировано посещение Буда-Кошелево.

"Насчет давления Москвы могу сказать однозначно: такого давления не было", – цитирует пресс-служба МИД слова Макея.

Отсутствие Лукашенко в Брюсселе министр решил прокомментировать в иносказательной форме – на примере выражений жителей Одессы, где он также когда-то жил.

"В Одессе говорят: "по Дерибасовской гуляют постепенно". У нас сейчас только-только начался процесс восстановления, нормализации отношений с Европейским союзом", – сказал Макей, уточнив, что раньше Беларусь пережила санкционный период со стороны ЕС, что оказало определенное влияние на атмосферу в белорусском обществе. Но сейчас, по словам министра, есть поступательное позитивное развитие диалога с Евросоюзом, которое очень важно.

"Встречи на высшем уровне или участие высшего руководства той или иной страны в тех или иных мероприятиях в других странах или в рамках международных организаций – это как бы своего рода венец какому-то этапу", – заявил Макей.

Он также выразил уверенность, что рано или поздно Лукашенко посетит саммит "Восточного партнерства". "Я думаю, что в ближайшее время факт участия президента Беларуси в тех или иных мероприятиях по линии ЕС будет рассматриваться как обыденная история", – заключил глава МИД.

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