ГОМЕЛЬ, 9 дек — Sputnik. Вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах были обсуждены в Гомеле на заседании Совета министров Союзного государства .

Заседание прошло под председательством двух премьеров – Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова.

Мероприятие состоялось во Дворце Румянцевых и Паскевичей.



© Sputnik / Мария Амелина Во время заседания Союзного Совмина в Гомеле

В повестку дня был включен 21 вопрос, большинство из них находились в высокой степени проработки и не потребовали дополнительного обсуждения.

Полчаса на все

В связи с тем, что ряд вопросов повестки дня был согласован без обсуждения, непосредственно само заседание Союзного Совмина длилось не более получаса. Наиболее обсуждаемым по времени был вопрос о проекте соглашения о взаимном признании виз иностранцев.



© Sputnik / Мария Амелина Во время заседания Союзного Совмина в Гомеле

Данный вопрос озвучил замминистра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко. По его словам, группы экспертов из Беларуси и России, которые прорабатывают данный вопрос, соберутся на очередную встречу 12 декабря в Москве. Российский премьер Медведев упрекнул Мельниченко за то, что он слишком подробно рассказывал о нюансах работы по данной проблематике, отметив, что тот "съел время" других ораторов.

Но уже на подходе к прессе по итогам заседания Медведев выразил надежду, что соглашение будет подписано до конца года.

Встреча "один на один"

Российский премьер прилетел в Гомель в полдень в пятницу и из гомельского аэропорта сразу же направился в РНПЦ радиологии . Это крупнейший в Беларуси центр, оказывающий помощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.



© Sputnik/ Александр Астафьев Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения РНПЦ радиационной медицины в Гомеле

Главы правительств России и Беларуси посетили детское отделение гематологии, пациенты которого подарили им поделки в виде флагов двух стран. Дмитрию Медведеву показали лабораторию РНПЦ, укомплектованную новейшим высокотехнологичным оборудованием. Глава РНПЦ заметил, что стоимость услуг, оказываемых центром, на 30-40% ниже, чем стоят аналогичные в Москве.



© Sputnik / Мария Амелина Во время заседания Союзного Совмина в Гомеле

Переместившись во Дворец Румянцевых и Паскевичей, Кобяков и его российский коллега провели встречу в формате "один на один" в Каминном зале, которая длилась почти час практически без присутствия прессы. Затем были проведены переговоры в узком составе, на которых присутствовал ряд министров из Беларуси и России. На данных встречах были обсуждены "нерешенные" вопросы взаимодействия двух государств.

Итоговые документы

По итогам заседания премьеры подписали ряд совместных документов, в числе которых – постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2018 году. Также был подписан документ, касающийся совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск республики Беларусь и РФ в 2018 году.



© Sputnik / Мария Амелина Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Гомель

В завершение премьерам провели экскурсию по залам Дворца и представили выставку раритетных фотоаппаратов.

Российский премьер отметил высокий уровень подготовки мероприятия и поблагодарил за это "белорусских друзей".