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Союзный Совмин: встреча премьеров, признание виз и раритетная "Лейка"
09.12.2017 08:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 9 дек — Sputnik. Вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах были обсуждены в Гомеле на
Заседание прошло под председательством двух премьеров – Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова.
Мероприятие состоялось во Дворце Румянцевых и Паскевичей.
© Sputnik / Мария Амелина
Во время заседания Союзного Совмина в Гомеле
В повестку дня был включен 21 вопрос, большинство из них находились в высокой степени проработки и не потребовали дополнительного обсуждения.
Полчаса на все
В связи с тем, что ряд вопросов повестки дня был согласован без обсуждения, непосредственно само заседание Союзного Совмина длилось не более получаса. Наиболее обсуждаемым по времени был вопрос о проекте
© Sputnik / Мария Амелина
Во время заседания Союзного Совмина в Гомеле
Данный вопрос озвучил замминистра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко. По его словам, группы экспертов из Беларуси и России, которые прорабатывают данный вопрос, соберутся на очередную встречу 12 декабря в Москве. Российский премьер Медведев упрекнул Мельниченко за то, что он слишком подробно рассказывал о нюансах работы по данной проблематике, отметив, что тот "съел время" других ораторов.
Но уже на подходе к прессе по итогам заседания Медведев выразил надежду, что соглашение будет подписано до конца года.
Встреча "один на один"
Российский премьер прилетел в Гомель в полдень в пятницу и из гомельского аэропорта
© Sputnik/ Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения РНПЦ радиационной медицины в Гомеле
Главы правительств России и Беларуси посетили детское отделение гематологии, пациенты которого подарили им поделки в виде флагов двух стран. Дмитрию Медведеву показали лабораторию РНПЦ, укомплектованную новейшим высокотехнологичным оборудованием. Глава РНПЦ заметил, что стоимость услуг, оказываемых центром, на 30-40% ниже, чем стоят аналогичные в Москве.
© Sputnik / Мария Амелина
Во время заседания Союзного Совмина в Гомеле
Переместившись во Дворец Румянцевых и Паскевичей, Кобяков и его российский коллега провели встречу в формате "один на один" в Каминном зале, которая длилась почти час практически без присутствия прессы. Затем были проведены переговоры в узком составе, на которых присутствовал ряд министров из Беларуси и России. На данных встречах были обсуждены "нерешенные" вопросы взаимодействия двух государств.
Итоговые документы
По итогам заседания премьеры подписали ряд совместных документов, в числе которых – постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2018 году. Также был подписан документ, касающийся совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск республики Беларусь и РФ в 2018 году.
© Sputnik / Мария Амелина
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Гомель
В завершение премьерам провели экскурсию по залам Дворца и представили выставку раритетных фотоаппаратов.
Российский премьер отметил высокий уровень подготовки мероприятия и поблагодарил за это "белорусских друзей".
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Российский премьер отметил высокий уровень подготовки мероприятия и поблагодарил за это "белорусских друзей".
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