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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" проходит в Минске
09.12.2017 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проводят встречу в субботу в Минске, сообщил
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, данная встреча проходит в закрытом режиме.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что
В составе "нормандской четверки" – лидеры Франции, Германии, России и Украины. Данный формат по урегулированию ситуации в Донбассе был сформирован летом 2014 года в Нормандии.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости в феврале 2014 года.
По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается и во время встреч контактной группы в Минске.
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Встреча советников проходит в закрытом режиме в белорусской столице.
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