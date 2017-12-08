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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" проходит в Минске

09.12.2017 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проводят встречу в субботу в Минске, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" проходит в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Контактная группа: обмен пленными должен состояться до Нового года

По его словам, данная встреча проходит в закрытом режиме.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча советников президентов "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Минске. Участники будут обсуждать подготовку обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

В составе "нормандской четверки" – лидеры Франции, Германии, России и Украины. Данный формат по урегулированию ситуации в Донбассе был сформирован летом 2014 года в Нормандии.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости в феврале 2014 года.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается и во время встреч контактной группы в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча советников проходит в закрытом режиме в белорусской столице.

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