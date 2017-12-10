Партия Улаховича будет участвовать в местных выборах

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Возглавляемая депутатом Палаты представителей и экс-кандидатом в президенты Николаем Улаховичем Белорусская патриотическая партия выдвинула 78 кандидатов для участия в местных выборах.



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Выборы в местные советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля 2018-го. Выдвижение кандидатов для участия в них началось в это воскресенье.

В воскресенье же прошел и внеочередной съезд Белорусской патриотической партии, которую возглавляет депутат и экс-кандидат в президенты республики Николай Улахович. Лидеры партии решили выдвинуть на местные выборы 78 кандидатов по всей республике.

Кроме того, определилась партия в воскресенье и с новой символикой: теперь флаг БПП будет бело-красно-черного триколора с белорусским орнаментом.

Кроме БПП, уже о своем участии в местных выборах заявляли Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ), Коммунистическая партия (КПБ), движение "Говори правду!", "Белая Русь" и другие политические организации.

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