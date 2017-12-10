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МИД Польши прокомментировал подрыв польского автобуса под Львовом

11.12.2017 08:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши назвало попытку взорвать автобус во Львовской области (Украина) очередным антипольским инцидентом, сообщает Sputnik.

МИД Польши прокомментировал подрыв польского автобуса под Львовом
© Pixabay
Неизвестные повредили польский автобус во Львовской области

Неизвестные в ночь на 10 декабря повредили туристический автобус МАN с польскими номерами, в салоне находилась группа из 23 человек, в том числе чиновники местного самоуправления. Глава МИД Украины Павел Климкин выступил с решительным осуждением случившегося и назвал подрыв польского автобуса провокацией.

"Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Польши.

Там также сообщается, что организатор поездки предпринял все меры по возвращению в Польшу туристов. Возвращаются они на родину в сопровождении консула во Львове.

Тем временем украинские власти расследуют инцидент — местные органы полиции и прокуратуры проводят следственные действия.

Подрыв польского автобуса произошел накануне визита в Украину президента Польши Анджея Дуды – главу государства ожидают 13 декабря. В Харькове запланирована его встреча с украинским коллегой Петром Порошенко. Как ожидается, основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.

Кроме того, в программе визита Дуды значится встреча с наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями ПРООН. Также президент собирается почтить память польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Украины выясняют обстоятельства происшествия, местные органы полиции и прокуратуры проводят следственные действия.

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