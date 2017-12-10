Выдвижение кандидатов в депутаты на местных выборах началось в Беларуси

МИНСК, 11 дек — Sputnik. В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов, сообщили в Центризбиркоме республики.

Основной день голосования на местных выборах в Беларуси — 18 февраля 2018 года. Досрочно можно будет проголосовать с 14 февраля.



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"В соответствии с планом подготовки и проведения выборов, выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов депутатов начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов", — говорится на сайте ЦИК.

Выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 8 января включительно.

Как следует из Избирательного кодекса, выдвигать своих кандидатов в депутаты имеют право политические партии, трудовые коллективы и граждане.

В ЦИК также сообщили, что в соответствии с утвержденным планом, не позднее, чем 14 декабря, нужно будет представить в соответствующую избирательную комиссию документы о регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата.

В Центризбиркоме также отметили, что ход избирательной кампании будут обсужден на заседании ЦИК 12 декабря. В частности будут обсуждены вопросы организации выступлений кандидатов в депутаты по радио, рассмотрения споров, связанных с использованием СМИ в ходе предвыборной агитации, а также создания собственных избирательных фондов кандидатами для финансирования расходов на предвыборную агитацию.