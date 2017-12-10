Глава МИД Германии поддержал идею создания Соединенных штатов Европы

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал идею главы Социал-демократической партии страны Мартина Шульца о создании на базе ЕС к 2025 году Соединенных Штатов Европы.

"Сейчас у кое-кого, а именно у Мартина Шульца, появилась идея, как дальше должна развиваться Европа. Однако все сразу на него накинулись", — сказал министр в воскресенье в эфире телеканала ARD .



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Габриэль, который также является членом СДПГ, полагает, что предложение Шульца может превратить ЕС в представителя интересов граждан, поэтому "это действительно необходимо".

Министру напомнили, что это предложение, озвученное Шульцем 8 декабря во время съезда СДПГ, может и не найти широкой поддержки. В частности, опрос, проведенный по горячим следам для Bild am Sonntag показал, что только 30% немцев поддерживают идею Соединенных Штатов Европы. 48% выступают против переформатирования ЕС. 22% были не уверены или же отказались комментировать.

По мнению Габриэля, результат был бы иным, если бы вопрос был сформулирован немного по-другому.

"Если вы спросите граждан Германии, убеждены ли вы, что Европа должна быть за свободу и права человека, за справедливую торговлю, за мир, за разоружение, за борьбу с голодом в мире? Тогда 80-90% скажут "да", — сказал Габриэль.

Шульц, который анонсировал эту идею, считает, что "федеративная Европа" сможет стать противовесом правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Австрии, Франции и других.