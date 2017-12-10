Киев беспокойный: что происходит вокруг Саакашвили

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Находящийся в изоляторе Киева Михаил Саакашвили продолжает голодовку, однако чувствует себя "хорошо и бодро", а его сторонники тем временем требуют у властей Украины немедленно отпустить бывшего губернатора Одесской области.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на минувшей неделе — его подозревают в попытке организации государственного переворота. Обвинение политику до сих пор не предъявлено.

Голодовка Саакашвили

После задержания Саакашвили его адвокат сообщил журналистам: политик решил начать голодовку в знак протеста против действий украинских властей. В воскресенье о самочувствии экс-губернатора рассказала его жена Сандра Руловс.



© Sputnik/ Алексей Вовк Задержанный Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки

"По данным адвокатов, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро", — привело слова супруги Саакашвили агентство РИА Новости Украина .

Руловс добавила, что в справедливость украинского суда она не верит. Помимо прочего, супруга политика считает, что решение "уже продиктовано" властями.

"Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде", — отметила Руловс.

По ее словам, "украинские власти хотят экстрадировать Саакашвили в Грузию", где против него возбуждено уголовное дело.

Сторонники — на марше

Накануне же в центре Киева прошла акция протеста , организованная сторонниками Саакашвили.

Участники прошли маршем до здания Верховной рады и выдвинули парламенту ряд требований: импичмент президенту, отставка генпрокурора, проведение выборов и создание антикоррупционного суда.

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Не обошлось и без беспорядков: в частности, были разбиты витрины принадлежащего украинскому лидеру магазина Roshen. Количество участников оценивается разными изданиями и экспертами со значительной разницей: кто-то заявляет всего о нескольких тысячах, другие — о пятидесяти тысячах человек в центре Киева и "возвращении Майдана".