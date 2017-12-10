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Беларусь не планирует становиться членом ЕС, но заинтересована в "Восточном партнерстве" - Кравченко

11.12.2017 11:56 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь не планирует становиться членом ЕС, но заинтересована в "Восточном партнерстве" - Кравченко
Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не планирует становиться членом Европейского союза, но заинтересована участвовать в его инициативе "Восточное партнерство". Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на форуме "Европейский союз и "Восточное партнерство": подходы к региональному сотрудничеству", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь не планирует становиться членом ЕС, но, поскольку мы являемся торговыми партнерами, у нас очень много туристических, образовательных, персональных связей с Евросоюзом, мы напрямую заинтересованы в "Восточном партнерстве". Этот формат предоставляет дополнительные возможности для взаимодействия в интересах наших стран и народов", - отметил Олег Кравченко.

Замминистра подчеркнул, чтобы данная площадка будет успешной только в том случае, если ее деятельность будет прагматичной и сфокусированной на определенных проектах. "Эта инициатива - не улица с односторонним движением, и, конечно же, мы не собираемся выжимать ресурсы из ЕС. Мы все заинтересованы в безопасности, процветании, экономическом развитии и возможностях, которые появляются для наших людей в образовании, бизнесе", - сказал он.

Олег Кравченко добавил, что Беларусь и ЕС намерены начать переговоры о базовом соглашении. "Мы не планируем заключать договор об ассоциации. У нас должен быть такой документ, как между Евросоюзом и Россией. Нам нужно его заключить и подписать как можно быстрее", - заявил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не планирует становиться членом Европейского союза, но заинтересована участвовать в его инициативе "Восточное...

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