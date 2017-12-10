Путин приказал начать вывод войск из Сирии

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Это заявление он сделал на российской базе в сирийском Хмеймиме, которую глава государства посетил по пути в Египет.

Путин направляется с рабочим визитом к египетскому коллеге Абдель Фаттахом ас-Сиси, с которым планирует обсудить обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Путин, выступая перед российскими военнослужащими в Сирии.

По словам российского президента, за два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов.



© REUTERS/ Khalil Ashawi Между войной и миром: что дальше будет в Сирии

"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", — сказал Путин военнослужащим.

Решение о выводе большей части российской группировки ВКС связи с успешным выполнением задач было принято еще в марте 2016 года. При этом Россия остается верна обязательствам, данным сирийскому правительству, в частности, помогать вооружением и военной техникой, обучать военных специалистов. Продолжат работать авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.