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Путин приказал начать вывод войск из Сирии

11.12.2017 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Это заявление он сделал на российской базе в сирийском Хмеймиме, которую глава государства посетил по пути в Египет.

Путин направляется с рабочим визитом к египетскому коллеге Абдель Фаттахом ас-Сиси, с которым планирует обсудить обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Путин, выступая перед российскими военнослужащими в Сирии.

По словам российского президента, за два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов.

Путин приказал начать вывод войск из Сирии
© REUTERS/ Khalil Ashawi
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"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", — сказал Путин военнослужащим.

Решение о выводе большей части российской группировки ВКС связи с успешным выполнением задач было принято еще в марте 2016 года. При этом Россия остается верна обязательствам, данным сирийскому правительству, в частности, помогать вооружением и военной техникой, обучать военных специалистов. Продолжат работать авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России по пути в Египет, где он планирует обсудить с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем...

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