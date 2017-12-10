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Благодарность Президента объявлена журналистам БЕЛТА, ОНТ и "Советской Белоруссии"

11.12.2017 13:34 — Новости Политики | БелТА  
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду журналистов республиканских средств массовой информации. Соответствующее распоряжение №196рп глава государства Александр Лукашенко подписал 11 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны Благодарности Президента удостоены редактор отдела социальных проблем газеты "Советская Белоруссия" Людмила Габасова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Анатолий Занкович, начальник отдела УП "Белорусское телеграфное агентство" Владимир Матвеев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду журналистов республиканских средств массовой информации. Соответствующее...

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