Признание Иерусалима столицей Израиля используют исламисты

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Решение Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим использует исламистская пропаганда, заявил директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана при МГИМО Андрей Казанцев в МПЦ Sputnik.

По словам эксперта, радикальная джихадистская пропаганда всегда находит какой-то повод: будь то ситуация с рохинджа в Мьянме, признание столицей Израиля Иерусалима или что-то еще.

"Мы не должны преувеличивать сам факт признания, потому что само существование государства Израиль для этой пропаганды и есть вызов. Само нахождение Израиля на территориях, где есть мусульманские святыни, постоянно используется не только исламистской пропагандой, но является важным моментом для ряда арабских стран", — рассказал Андрей Казанцев.

В связи с признанием Трампом Иерусалима столицей ожидать на постсоветском пространстве террористических актов, по мнению эксперта, не следует.

Иерусалим единый и неделимый

В свою очередь старший научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана при МГИМО Леонид Гусев рассказал, что Иерусалим признан единой и неделимой столицей Израиля в 1967 году после "шестидневной войны", то есть 50 лет назад.

Леонид Гусев напомнил, что решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим было принято конгрессом еще в 1995 году.

По словам эксперта, эти события не окажут существенного влияния на ситуацию на постсоветском пространстве. Всплески насилия стоит ожидать на Ближнем Востоке, Секторе Газа и Палестине.