Лукашенко потребовал развивать цифровую экономику

Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики, заявил сегодня на совещании по проекту Декрета "О развитии цифровой экономики".

«Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект Декрета "О развитии цифровой экономики"», - рассказал Лукашенко.

Официальный лидер Беларуси считает, что сейчас нет ясных ответов на многие вызовы, рожденные бурным развитием технологий, а потому проект декрета после его принятия впоследствии придется дорабатывать. «Это будет фундамент, но его надо будет развивать», - сказал он.

Он считает, что это указывает на то, что Беларусь определилась твердо: «цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства», чтобы не отстать от бурной жизни.

В целом, что скрывается под формулировкой «цифровая экономика» Александр Лукашенко не расписал. Из его слов стало понятно, что речь идет:

1. «не просто о развитии IT-сферы и не только о высоких технологиях».

2. «Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения - для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций».

«Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений - искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн», - считает официальный лидер Беларуси.

3. Во многом реализация программы будет зависеть от самих представителей IT-сферы: зарабатывая себе, они не должны забывать о государстве.

«Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве», - сказал Александр Лукашенко.

Взамен руководитель Беларуси обещает проследить, чтобы «деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Основная цель, считает Лукашенко, это создание IT-страны.

По словам первого вице-премьера Василия Матюшевского, декрет будет подписан в течение недели, передает БелТА .

В документе говорится не только об IT-отрасли, пояснил чиновник. «Декрет говорит и об искусственном интеллекте, и о роботизации, и о биотехнологических возможных вариантах развития. Это все такая целая глобально новая экономика. Второй аспект - это создание условий для трансформации традиционных отраслей. Для нас это особенно важно. Потому что нам нужно не только сохранить наши конкурентные преимущества, но и не потеряться в быстро меняющемся мире», - сказал Василий Матюшевский.

Третий аспект - это вопросы образования: в частности, изучения языков (русского, белорусского, английского).