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Лукашенко потребовал развивать цифровую экономику

11.12.2017 16:31 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики, заявил сегодня на совещании по проекту Декрета "О развитии цифровой экономики".

«Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект Декрета "О развитии цифровой экономики"», - рассказал Лукашенко.

Официальный лидер Беларуси считает, что сейчас нет ясных ответов на многие вызовы, рожденные бурным развитием технологий, а потому проект декрета после его принятия впоследствии придется дорабатывать. «Это будет фундамент, но его надо будет развивать», - сказал он.

Он считает, что это указывает на то, что Беларусь определилась твердо: «цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства», чтобы не отстать от бурной жизни.

В целом, что скрывается под формулировкой «цифровая экономика» Александр Лукашенко не расписал. Из его слов стало понятно, что речь идет:

1. «не просто о развитии IT-сферы и не только о высоких технологиях».

2. «Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения - для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций».

«Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений - искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн», - считает официальный лидер Беларуси.

3. Во многом реализация программы будет зависеть от самих представителей IT-сферы: зарабатывая себе, они не должны забывать о государстве.

«Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве», - сказал Александр Лукашенко.

Взамен руководитель Беларуси обещает проследить, чтобы «деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Основная цель, считает Лукашенко, это создание IT-страны.

По словам первого вице-премьера Василия Матюшевского, декрет будет подписан в течение недели, передает БелТА.

В документе говорится не только об IT-отрасли, пояснил чиновник. «Декрет говорит и об искусственном интеллекте, и о роботизации, и о биотехнологических возможных вариантах развития. Это все такая целая глобально новая экономика. Второй аспект - это создание условий для трансформации традиционных отраслей. Для нас это особенно важно. Потому что нам нужно не только сохранить наши конкурентные преимущества, но и не потеряться в быстро меняющемся мире», - сказал Василий Матюшевский.

Третий аспект - это вопросы образования: в частности, изучения языков (русского, белорусского, английского).

 
 
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Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики, заявил сегодня на совещании по проекту Декрета "О развитии цифровой...

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