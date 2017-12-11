Новое правительство Польши во главе с Моравецким принесло присягу

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Новый кабинет министров Польши во главе с Матеушем Моравецким принесло присягу президенту Анджею Дуде, торжественная церемония прошла в Варшаве.

Все министры сохранили свои посты: Витольд Ващиковский остался главой польского МИД, Антони Мачеревич – министром обороны, глава МВД по-прежнему Мариуш Блащак, министр юстиции – Збигнев Зебро, Минэнергетики возглавляет Кшиштоф Тхужевский.



© REUTERS/ AGENCJA GAZETA Банкир и историк: что известно о новом премьере Польши

Уже экс-глава польского правительства Беата Шидло заняла пост вице-премьера.

В минувшую пятницу Дуда принял отставку Шидло и выдвинул кандидатуру Моравецкого на пост премьера, поручив ему сформировать Кабмин.

Моравецкий на церемонии отметил, что новое правительство продолжит курс предыдущего. Он обозначил приоритеты для работы Кабмина – семья, достойная работа и доступное жилье для как можно большего количества поляков.

Также премьер-министр пообещал, что правительство уделит большое внимание сохранению идентичности поляков и культурного наследия страны.