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Новое правительство Польши во главе с Моравецким принесло присягу

11.12.2017 21:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Новый кабинет министров Польши во главе с Матеушем Моравецким принесло присягу президенту Анджею Дуде, торжественная церемония прошла в Варшаве.

Все министры сохранили свои посты: Витольд Ващиковский остался главой польского МИД, Антони Мачеревич – министром обороны, глава МВД по-прежнему Мариуш Блащак, министр юстиции – Збигнев Зебро, Минэнергетики возглавляет Кшиштоф Тхужевский.

Новое правительство Польши во главе с Моравецким принесло присягу
© REUTERS/ AGENCJA GAZETA
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Уже экс-глава польского правительства Беата Шидло заняла пост вице-премьера.

В минувшую пятницу Дуда принял отставку Шидло и выдвинул кандидатуру Моравецкого на пост премьера, поручив ему сформировать Кабмин.

Моравецкий на церемонии отметил, что новое правительство продолжит курс предыдущего. Он обозначил приоритеты для работы Кабмина – семья, достойная работа и доступное жилье для как можно большего количества поляков.

Также премьер-министр пообещал, что правительство уделит большое внимание сохранению идентичности поляков и культурного наследия страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Министры предыдущего правительства сохранили свои посты, а экс-глава Кабмина Шидло стала вице-премьером.

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