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Новое правительство Польши во главе с Моравецким принесло присягу
11.12.2017 21:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Новый кабинет министров Польши во главе с Матеушем Моравецким принесло присягу президенту Анджею Дуде, торжественная церемония прошла в Варшаве.
Все министры сохранили свои посты: Витольд Ващиковский остался главой польского МИД, Антони Мачеревич – министром обороны, глава МВД по-прежнему Мариуш Блащак, министр юстиции – Збигнев Зебро, Минэнергетики возглавляет Кшиштоф Тхужевский.
© REUTERS/ AGENCJA GAZETA
Уже экс-глава польского правительства Беата Шидло заняла пост вице-премьера.
В минувшую пятницу Дуда принял
Моравецкий на церемонии отметил, что новое правительство продолжит курс предыдущего. Он обозначил приоритеты для работы Кабмина – семья, достойная работа и доступное жилье для как можно большего количества поляков.
Также премьер-министр пообещал, что правительство уделит большое внимание сохранению идентичности поляков и культурного наследия страны.
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Министры предыдущего правительства сохранили свои посты, а экс-глава Кабмина Шидло стала вице-премьером.
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