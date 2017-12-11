Российские военные начали возвращаться из Сирии

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Российские военнослужащие уже начали возвращаться домой из Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, точный срок возвращения будет определяться по обстановке.

"Они уже начали возвращаться, посмотрим по обстановке", — сказал министр, отвечая на вопрос, сколько времени займет процесс вывода войск.

Напомним, что в понедельник, 11 декабря, в ходе официального визита в Египет президент России Владимир Путин посетил военную базу РФ Хмеймиме в Сирии. Там он отдал приказ о выводе российского военного контингента из страны.



© Sputnik/ Алексей Никольский Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Планируется, что в Сирии останется два пункта базирования военных РФ — авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, Россия будет продолжать оказывать содействие Сирии в вопросах вооружения и военной техники, а также обучения специалистов.

При этом США приняли решение не выводить своих военнослужащих с территории Сирии, заявление об этом сделала в 11 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.