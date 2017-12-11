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США не хотят выводить войска из Сирии
12.12.2017 06:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
© REUTERS/ Khalil Ashawi
По ее словам, США будут добиваться того, чтобы члены ИГ (ИГИЛ — группировка, запрещенная в России и других странах мира) были полностью уничтожены.
"Пока на местности остается хоть один член ИГ, мы будем продолжать добиваться обеспечения того, чтобы они были не только уничтожены, но и не нашли возможности вскоре вернуться", — сказала Сандерс.
Таким образом она ответила на вопрос о том, почему США намерены оставаться в Сирии и Ираке после того, как Россия заявила о завершении операции против ИГ в Сирии и о выводе своих войск.
Решение о выводе войск
Президент России Владимир Путина в ходе визита в Египет в понедельник, 11 декабря, посетил военную базу в Сирии, где
Как отметил глава государства, решение о выводе войск было принято потому, что группировка международных террористов полностью разгромлена.
"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", — сказал Путин.
При этом страна, по его словам, будет выполнять ранее данные правительству Сирии обязательства: помогать вооружением, военной техникой, обучать военных специалистов.
© Инфографика
Хроника операции российских ВКС в Сирии – посмотреть инфографику полностью >>
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Несмотря на решение президента РФ Владимира Путина о начале вывода российского контингента из Сирии, США приняли решение оставить своих военнослужащих.
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