США не хотят выводить войска из Сирии

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



© REUTERS/ Khalil Ashawi Между войной и миром: что дальше будет в Сирии

По ее словам, США будут добиваться того, чтобы члены ИГ (ИГИЛ — группировка, запрещенная в России и других странах мира) были полностью уничтожены.

"Пока на местности остается хоть один член ИГ, мы будем продолжать добиваться обеспечения того, чтобы они были не только уничтожены, но и не нашли возможности вскоре вернуться", — сказала Сандерс.

Таким образом она ответила на вопрос о том, почему США намерены оставаться в Сирии и Ираке после того, как Россия заявила о завершении операции против ИГ в Сирии и о выводе своих войск.

Решение о выводе войск

Президент России Владимир Путина в ходе визита в Египет в понедельник, 11 декабря, посетил военную базу в Сирии, где заявил о выводе российской группировки войск из страны.

Как отметил глава государства, решение о выводе войск было принято потому, что группировка международных террористов полностью разгромлена.

"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", — сказал Путин.

При этом страна, по его словам, будет выполнять ранее данные правительству Сирии обязательства: помогать вооружением, военной техникой, обучать военных специалистов.



© Инфографика Хроника операции российских ВКС в Сирии – посмотреть инфографику полностью >>