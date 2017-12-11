Украинский суд отпустил Саакашвили на свободу

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Печерский суд Киева 11 декабря принял решение оставить на свободе бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщают местные СМИ.

Суд отказался применять против него домашний арест, который просила ранее прокуратура. При этом защита требовала, чтобы экс-губернатора отпустили прямо из зала суда.

Как заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, решение суда будет обжаловано.

В ходе заседания в Печерском суде, которое состоялось в понедельник, 11 декабря, политик заявил , что он является военнопленным и продолжит голодовку в случае его заключения под стражу.

Арест экс-губернатора

Саакашвили был задержан 5 декабря. Ему инкриминировалась часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Сторонники политика отбили его у сотрудников правоохранительных органов , после чего отправились на митинг в центр Киева с требованием импичмента президента.

Подробнее о приключениях экс-губернатора Одесской области Саакашвили можно прочитать здесь >>

Повторно Саакашвили был арестован поздно вечером 8 декабря, после чего он был помещен в изолятор. Политик никаких обвинений в свой адрес не признал и в знак протеста объявил голодовку .