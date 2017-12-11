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Украинский суд отпустил Саакашвили на свободу
12.12.2017 06:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Печерский суд Киева 11 декабря принял решение оставить на свободе бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщают местные СМИ.
© Sputnik/ Стрингер
Суд отказался применять против него домашний арест, который просила ранее прокуратура. При этом защита требовала, чтобы экс-губернатора отпустили прямо из зала суда.
Как заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, решение суда будет обжаловано.
В ходе заседания в Печерском суде, которое состоялось в понедельник, 11 декабря, политик
Арест экс-губернатора
Саакашвили был задержан 5 декабря. Ему инкриминировалась часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Сторонники политика
Повторно Саакашвили был арестован поздно вечером 8 декабря, после чего он был помещен в изолятор. Политик никаких обвинений в свой адрес не признал и в знак протеста
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Прокуратура Украины намерена подать апелляцию на решение суда по избранной мере пресечения для Саакашвили.
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