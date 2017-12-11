Внук Индиры Ганди перенял пост главы старейшей партии Индии от матери

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Индийский политик, внук Индиры Ганди, 47-летний Рахул Ганди возглавил старейшую партию Индийский национальный конгресс.

Руководство перешло к нему от матери Сони Ганди, которая находилась во главе партии 19 лет. Представители партии полагают такой переход власти "историческим событием", так как прежде партию уже возглавляли мать, отец, бабушка и прадед Ганди.

Эта политическая династия не связана с индийским знаменитым политическим и общественным деятелем Махатмой Ганди. Тем не менее, принципы гандизма были положены в основу программы партии. В 20-х годах ХХ века руководство партии перешло к радикальной оппозиции английскому колониальному правительству и выступило за независимость Индии.

С 2004 по 2014 годы эта самая массовая в стране партия возглавляла индийское правительство, однако на выборах в 2015 году потеряла былое влияние. Президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди представляют конкурирующую индуистскую националистическую партию "Бхаратия джаната парти". Президент является ветераном "Национального добровольческого корпуса", который обвиняют в разжигании религиозной ненависти к мусульманам.