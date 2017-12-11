Макей: заседания СМИД СНГ проходят негладко, но это нормально

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Задачи, определенные в рамках СНГ на этот в год, в основном выполнены, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Это последнее заседании Совета под председательством Российской Федерации.



© Sputnik / Виктор Толочко Заседание СМИД СНГ пройдет 6 апреля в Минске

Насыщенный год

"Этот год был очень продуктивным и насыщенным для СНГ. Было много мероприятий на территории СНГ. И мы считаем, что эти мероприятия были результативными", — заявил Макей.

Среди наиболее существенных итогов работы органов Содружества в текущем годы Министр выделил принятые решения по адаптации СНГ к современным реалиям и налаженную на высоком уровне работу Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ.

"Проведено два заседания, рассмотрен широкий спектр вопросов. Все вынесенные по итогам СМИД на рассмотрение глав правительств решения получили одобрение. Хочу сказать, что не все так гладко проходит на заседаниях СМИД СНГ. Мы считаем, что это нормально, должны быть альтернативные точки зрения, но в конченом итоге мы всегда приходили к единому пониманию относительно того, как нам двигаться вперед. Рассчитываю, что такой же результативность мы вместе проявим и на следующей министерской встрече, которая пройдет в Минске в апреле следующего года", — заявил глава белорусского МИД.



© Sputnik/ Нина Зотина В Сочи на заседании СМИД СНГ будут обсуждены кадровые вопросы

Согласованная позиция на внешнем уровне

В качестве положительных итогов работы органов СНГ за год он также отметил активное продвижение согласованной позиции Содружества на внешнем уровне. Были приняты и распространены в ООН и других международных организациях заявление глав государств в поддержку семейных ценностей, заявление глав правительств о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям и два заявления были сделаны на уровне СМИД.

Заявления Совета министров иностранных дел СНГ касались недопущения дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий, а также недопущения и пресечении разрушения и осквернения памятников и объектов, увековечивающих память о мужестве и героизме погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом в годы Второй Мировой войны.

Макей также напомнил о обсуждаемых и решаемых в рамках структур СНГ воппосах безопасности и военного сотрудничества. В частности, главами государств утверждены основные направления адаптации объединенной системы ПВО стран СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Соответствующим решением предусмотрено создание к 2025 объединенной системы воздушно-космической обороны СНГ.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей о Восточном партнерстве: по Дерибасовской гуляют постепенно

Сопряжение интеграционных проектов

"Подводя итоги года, можно сказать, что мы, конечно, далеки от того чтобы идеализировать ситуацию. Достаточно много задач еще нужно решить для полноценного и поступательного процесса адаптации СНГ к условиям современного мира", — сказал Макей.

Решать эти задачи органы СНГ в 2018 году будут под председательством Таджикистана, который уже представил свою концепцию председательства. Сопредседателем будет Туркменистан, который выступил с инициативой создания эффективных механизмов партнерства, позволяющих развивать экономические связи не только в рамках СНГ, но и на более широком уровне.

"Исполнение данной инициативы мы видим через реализацию в СНГ конкретных совместных инвестиционных проектов с их последующим сопряжением с аналогичными международными и транснациональными проектами и программами", — заметил глава белорусского МИД.

В завершении своего выступления Макей напомнил о проходящем в Минске заседании глав правительств Центрально-Европейской инициативы, где белорусская сторона будет продвигать идею сопряжения евразийского и европейского интеграционных проектов.