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Лукашенко заявляет о готовности восстановить с Молдовой уровень сотрудничества времен Советского Союза

12.12.2017 10:41 — Новости Политики | БелТА  
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12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявил о готовности развивать сотрудничество с Молдовой, в том числе довести его до уровня, который существовал во времена Советского Союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень отношений, который был во времена Советского Союза", - сказал глава государства. 

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявил о...

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