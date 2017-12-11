Лукашенко заявляет о готовности восстановить с Молдовой уровень сотрудничества времен Советского Союза

12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявил о готовности развивать сотрудничество с Молдовой, в том числе довести его до уровня, который существовал во времена Советского Союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень отношений, который был во времена Советского Союза", - сказал глава государства.

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