ЦЕИ доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества - Кобяков

Андрей Кобяков. Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-Европейская инициатива доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече глав правительств ЦЕИ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

2017-й был годом белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе. По словам Андрея Кобякова, оно стало для страны не только своеобразным вызовом, но и важным и исключительно полезным опытом.

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