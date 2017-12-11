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ЦЕИ доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества - Кобяков
12.12.2017 10:57 — Новости Политики | БелТА
Андрей Кобяков. Фото из архива
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-Европейская инициатива доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече глав правительств ЦЕИ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
2017-й был годом белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе. По словам Андрея Кобякова, оно стало для страны не только своеобразным вызовом, но и важным и исключительно полезным опытом.
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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-Европейская инициатива доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества по самому...
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