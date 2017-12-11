ЦЕИ доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества - Кобяков

Андрей Кобяков. Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-Европейская инициатива доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече глав правительств ЦЕИ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

2017-й был годом белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе. По словам Андрея Кобякова, оно стало для страны не только своеобразным вызовом, но и важным, исключительно полезным опытом.

Беларусь избрала в качестве главной темы своего председательства в ЦЕИ продвижение совместимости и взаимодополняемости в Большой Европе. Актуальность темы подтверждает тот факт, что для государств Центральной и Восточной Европы все более остро встает вопрос развития логистической и транспортной инфраструктуры, особенно в контексте сопряжения китайского проекта "Один пояс и один путь" с транспортной сетью Евросоюза. Беларусь в рамках председательства в ЦЕИ стремилась придать динамику синхронизации планов по совместному расширению транспортной инфраструктуры, сближению стандартов, упрощению таможенных процедур и развитию логистических услуг, а также гармонизации цифровых рынков государств - участников организации.-0-