Лукашенко заявляет о готовности восстановить с Молдовой уровень сотрудничества времен Советского Союза

12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявил о готовности развивать сотрудничество с Молдовой, в том числе довести его до уровня, который существовал во времена Советского Союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза. Потому что ничего другого нам восстанавливать не надо. Мы никогда не считали Молдову каким-то чужим государством после распада Советского Союза. Мы переживаем за то, что там происходит", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что как у Молдовы к Беларуси, так и у Беларуси к Молдове существует большой интерес. Он отметил, что еще во времена Советского Союза не единожды бывал в Молдове. "Цветущий, красивый край. Он же никуда не исчез. Прекрасные люди, такие, как белорусы, - трудолюбивые. Хорошие земли, которые дают то, что нужно нам. У нас в плане техники, которая нужна вам, также много чего есть", - сказал Президент.

"Главное, чтобы государства существовали как единые и целостные, не разделенные, не раздробленные, не порванные на куски. И чтобы на этих территориях счастливо жили люди. Если так будет, тогда придет и товарообмен, к которому мы стремимся, чтоб он был все больше и больше", - уверен глава государства.

"Если у вас будут какие-то дополнительные желания работать на белорусском рынке, у нас проблем не будет, потому что вы к нам идете с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас будет возможность и желание, чтобы мы шире были представлены в Молдове, будьте уверены в том, что мы это сделаем быстро и оперативно", - заверил Александр Лукашенко.

В свою очередь Павел Филип поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы в самые тяжелые времена, когда возникали сложности на международном уровне. "За это вам отдельное спасибо. Народ наш это всегда будет помнить", - сказал он.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день отношения Молдовы и Беларуси достаточно активно развиваются, в том числе на уровне контактов между деловыми кругами. "Мы договорились еще при первом моем визите, что будем проводить межправкомиссии два раза в год. Потому что тогда чаще можно подводить итоги и понимать, что удалось, а что не удалось решить из поставленных вопросов. И это дает результаты", - отметил Павел Филип.