Ермошина: местные выборы можно выиграть без всяких бюджетов

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Выборы в местные советы можно выиграть без привлечения больших финансовых средств, заявила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина после завершения заседания Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумах.

На заседании среди прочего рассматривался вопрос создания собственных избирательных фондов кандидатами для финансирования расходов по предвыборной агитации. Согласно нормам законодательства кандидаты в депутаты местных советов могут открыть счет в "Беларусбанке", где будут аккумулироваться средства избирательно фонда. Предельная сумма всех расходов кандидата в депутаты областного и минского городского совета не может превышать 30 базовых величин (690 рублей), кандидатов в депутаты других местных советов — 10 базовых величин (230 рублей).

"Честно говоря, местные выборы вообще можно провести без всяких бюджетов, потому что если тебя не знают в данном округе и данном регионе, тебя не спасут никакие деньги. Как правило, в местных выборах участвуют люди, которых знают в связи с их основной деятельностью. И если они будут заявлены, этого уже достаточно, благодаря тем информационным материалам, которые будут находиться в каждом почтовом ящике, и будут направлены каждому избирателю", — заметила Ермошина.

Она напомнила, что это вторая компания в местные советы, во время которой у кандидатов появилась возможность формировать собственные фонды. Ранее таким правом были наделены только кандидаты в депутаты парламента и кандидаты в президенты. Во время кампании 2014 года немногие кандидаты в депутаты местных советов воспользовались возможностью привлечь сторонние средства для организации агитации.

"Хотя могу сразу сказать, что я видела очень эффективное электронное табло в родном городе Бобруйске. В очень хорошем месте, которое выкупил кандидат из ЛДПБ. Оно был заметно в отличие от бумажных пакетиков, которые у нас использовали менее продвинутые кандидаты. Причем это табло стояло в весьма популярном месте – у городской бани на улице Минской. Я даже тогда порадовалась, что не успели мы принять, а уже есть такая креативная форма работы", — призналась Ермошина.

Более активно с фондами в эту компанию должны сработать и избирательные комиссии, в обязанности которых входит в том числе продвижение счетов кандидатов.

"В минувшую кампанию комиссии не знали, что с этими фондами делать, какой контроль осуществлять. Им приносили документы, они подшивали к делу, и им даже в голову не приходило, что нужно давать объявления в СМИ, чтобы эти фонды пополнялись. Сейчас мы активно работаем с комиссиями. Им многократно повторено, что они должны пиарить счет кандидата — причем не только в СМИ, но и в интернете. Думаю, лед тронулся. Не говорю, что таких фондов будет много. Но в городах областного подчинения, думаю, они будут наблюдаться", — заметила глава ЦИК.

Открыть счет для образования избирательного фонда можно будет после регистрации кандидатом в депутаты. На этот счет могут зачисляться как личные средства кандидатов, так и пожертвования от граждан (до двух базовых величин) и от юридических лиц (до трех базовых).

Использовать эти средства кандидат сможет на оплату аренды помещения, оборудования, транспортных расходов, услуг связи, изготовление агитационных печатных материалов, оплату эфирного времени, консультационных и агитационных работ и услуг.