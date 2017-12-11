ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учреждения физической культуры и спорта освободят от уплаты налога на прибыль

12.12.2017 17:23 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Учреждения физической культуры и спорта освободят от уплаты налога на прибыль

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения физической культуры и спорта освобождаются от уплаты налога на прибыль. Соответствующий указ №443 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы.

Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го. На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения физической культуры и спорта освобождаются от уплаты налога на прибыль. Соответствующий указ №443 Президент Беларуси...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ермошина: местные выборы можно выиграть без всяких бюджетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика