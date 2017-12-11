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Учреждения физической культуры и спорта освободят от уплаты налога на прибыль
12.12.2017 17:23 — Новости Политики | БелТА
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения физической культуры и спорта освобождаются от уплаты налога на прибыль. Соответствующий указ №443 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 декабря, сообщили БЕЛТА в
В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.
Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы.
Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го. На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы.-0-
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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения физической культуры и спорта освобождаются от уплаты налога на прибыль. Соответствующий указ №443 Президент Беларуси...
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