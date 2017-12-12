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Сейм Польши утвердил новое правительство

13.12.2017 07:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Депутаты Сейма (нижняя палата парламента) Польши в ночь со вторника на среду проголосовали за утверждение нового правительства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщают СМИ.

Сейм Польши утвердил новое правительство
© REUTERS/ AGENCJA GAZETA
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Доверие обновленному кабмину выразили 243 депутата, против высказались 192.

Вечером перед голосованием Моравецкий выступил с программной речью, где пообещал, что возглавляемое им правительство будет продолжать экономический и политический курс, избранный предыдущим кабмином.

В частности, он заверил, что намерен сохранить социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения, улучшить доступность жилья. Кроме того, как пообещал премьер-министр, правительство будет уделять большое внимание сохранению идентичности поляков и культурного наследия страны.

В части союзников приоритеты остались такими же: НАТО премьер назвал "основой безопасности" страны, а Соединенные Штаты — "главным союзником".

Кроме того, Моравецкий выразил надежду на то, что страна станет независимой от российского газа.

Отставка правительства

На прошлой неделе правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ранее возглавляемому ей правительству хотели объявить вотум недоверия из-за обвинений в "бездействии против пропаганды фашизма". На пост премьера тогда претендовали лидер PO Гжегош Схетына и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

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Однако в качестве нового премьера президент страны Анджей Дуда предложил Моравецкого — бывшего министра финансов страны, сына основателя "Борющейся солидарности" и одного из лидеров антикоммунистической оппозиции Польши.

При этом Шидло в новом составе правительства заняла пост вице-премьера, а все министры остались на своих постах.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший министр финансов Польши Матеуш Моравецкий возглавил новое правительство страны после отставки Беаты Шидло.

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