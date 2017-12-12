Тиллерсон: США готовы поговорить с Северной Кореей даже о погоде

МИНСК, 13 дек — Sputnik. США выразили готовность начать переговоры с Северной Кореей "без дополнительных условий", но после "периода тишины", имея ввиду ядерные или ракетные испытаний, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Прежде США настаивали на том, что перед тем, как сесть за стол переговоров, Пхеньян должен подтвердить серьезность своих намерений отказаться от ядерного оружия.

"Мы готовы поговорить, как только Северная Корея захочет говорить. Мы готовы назначить первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся", — заявил Тиллерсон.

Он добавил, что США не были бы реалистами, полагая, что смогут убедить Северную Корею сесть за стол переговоров в готовности свернуть свою ядерную программу, так как страна вложила в нее большие средства.

"Давайте просто встретимся и поговорим о погоде", — отметил госсекретарь.



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Прежде северокорейский лидер заявлял о том, что намерен сделать КНДР сильнейшей ядерной державой.

Тиллерсон также отметил, что США и Китай обсуждали свои действия в случае конфликта в регионе или падения режима в Северной Корее. Администрация Трампа гарантировала Пекину, что американские войска в случае необходимости будут отправлены к 38-ой параллели, разделяющей КНР и КНДР.

Прежде американские журналисты публиковали информацию о том, что президент США намерен уволить Тиллерсона с поста госсекретаря, однако Трамп после опроверг эту информацию. В администрации заявили, что Тиллерсон заканчивает дела, связанные с первым годом президентства, однако не пояснили, будет ли он занимать свой пост и дальше.