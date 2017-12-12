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МИД: позиция Беларуси по вопросу статуса Иерусалима остается неизменной

13.12.2017 10:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Позиция Беларуси по вопросу статуса Иерусалима остается неизменной, заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом государства Палестина в Беларуси Халедом Арикатом заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

МИД: позиция Беларуси по вопросу статуса Иерусалима остается неизменной
© REUTERS/ Ammar Awad
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На встрече, которая состоялась во вторник, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с последними событиями и заявлениями мировых лидеров.

"Дапкюнас подтвердил неизменность белорусской позиции по вопросу статуса Иерусалима. Было подчеркнуто, что Беларусь выступает за справедливое и долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта политико-дипломатическими средствами на международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции ООН", — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В ходе встречи также обсуждался алгоритм взаимодействия МИД, других госучреждений Беларуси и посольства Палестины для продвижения сотрудничества по всем направлениям, в том числе в торговле, здравоохранении, образовании и туризме.

Стороны договорились способствовать взаимному обмену визитами представителей деловых кругов и осуществлять поиск других механизмов развития взаимовыгодных контактов.

Решение по статусу Иерусалима

Вопрос статуса Иерусалима возник в повестке дня после заявления 6 декабря президента США Дональда Трампа о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, Трамп подписал документ, согласно которому американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город.

Подробнее о признании Иерусалима столицей Израиля можно найти здесь >>

Это заявление спровоцировало негативную реакцию со стороны ряда государств. В Иерусалиме начались стычки между арабами и израильтянами. Официальный представитель палестинской организации ХАМАС накануне объявил о третьей интифаде.

МИД Беларуси 8 декабря рекомендовал гражданам воздержаться от посещения ряда регионов Израиля, в том числе Иерусалима.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация на Ближнем Востоке обсуждалась в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом...

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